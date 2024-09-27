Официально: s1mple перешел из NAVI в Falcons

Датская киберспортивная организация Falcons объявила о подписании украинского снайпера Александра "S1mple" Костылева.

Украинская организация Natus Vincere отдала 26-летнего игрока в аренду. Соглашение рассчитано на 3 месяца.

Примечательно, что Костылев объявил о паузе в профессиональной игровой карьере в октябре 2023-го года и ушел в инактив "Рожденных Побеждать". И за это время он сыграл только одну мапу на профессиональной сцене - как раз за Falcons. Это была аренда на один месяц.

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Также в Falcons сообщили, что s1mple сыграет в квалификации к Shanghai Major. Александра заменил в составе датской команды испанца Альваро "SunPayus" Гарсию.

Новый ростер Falcons: