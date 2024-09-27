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Официально: s1mple перешел из NAVI в Falcons

Counter-Strike

Легенда киберспорта снова в бою

Официально: s1mple перешел из NAVI в Falcons

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

Датская киберспортивная организация Falcons объявила о подписании украинского снайпера Александра "S1mple" Костылева.

Украинская организация Natus Vincere отдала 26-летнего игрока в аренду. Соглашение рассчитано на 3 месяца.

Примечательно, что Костылев объявил о паузе в профессиональной игровой карьере в октябре 2023-го года и ушел в инактив "Рожденных Побеждать". И за это время он сыграл только одну мапу на профессиональной сцене - как раз за Falcons. Это была аренда на один месяц.

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Также в Falcons сообщили, что s1mple сыграет в квалификации к Shanghai Major. Александра заменил в составе датской команды испанца Альваро "SunPayus" Гарсию.

Новый ростер Falcons:

  • Snappi
  • Magisk
  • Maden
  • dupreeh
  • s1mple
  • zonic (наставник)
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киберспорт NAVI Natus Vincere Александр Костылев
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