S1mple: Время вернуться на LAN, это была моя цель с самого начала

Украинский киберспортсмен Александра "s1mple" Костылев прокомментировал свой переход в датскую киберспортивную организацию Falcons.

"Время вернуться на LAN, это была моя цель с самого начала - сыграть на Шанхайском мэйджоре!

Я очень рад, что у нас будут официальные игры до того, как мы исправим ошибки и сыграем главный турнир этого года! Спасибо за предоставленную возможность и Falcons, и NAVI. До встречи, болельщики! Я сделаю все, чтобы не разочаровать вас", - написал украинский снайпер в соцсети X.