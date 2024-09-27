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S1mple: Время вернуться на LAN, это была моя цель с самого начала

Counter-Strike
Обновлено

Легендарный снайпер - о возобновлении профессиональной карьеры

S1mple: Время вернуться на LAN, это была моя цель с самого начала

PGL

Новина українською

Украинский киберспортсмен Александра "s1mple" Костылев прокомментировал свой переход в датскую киберспортивную организацию Falcons.

"Время вернуться на LAN, это была моя цель с самого начала - сыграть на Шанхайском мэйджоре!

Я очень рад, что у нас будут официальные игры до того, как мы исправим ошибки и сыграем главный турнир этого года! Спасибо за предоставленную возможность и Falcons, и NAVI. До встречи, болельщики! Я сделаю все, чтобы не разочаровать вас", - написал украинский снайпер в соцсети X.

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Соглашение 26-летнего игрока с нового командой рассчитано на 3 месяца.

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киберспорт NAVI Natus Vincere Александр Костылев
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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
28.09.2024 в 00:10
Давай Саня, возвращайся....хотя ты уже вписал себя как одного из лучших игроков в истории КС.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
28.09.2024 в 00:10
Давай Саня, возвращайся....хотя ты уже вписал себя как одного из лучших игроков в истории КС.
Ответить
0
0

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