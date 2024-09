S1mple: Время вернуться на LAN, это была моя цель с самого начала

Украинский киберспортсмен Александра "s1mple" Костылев прокомментировал свой переход в датскую киберспортивную организацию Falcons.

Соглашение 26-летнего игрока с нового командой рассчитано на 3 месяца.

Time to be back at LAN, that’s was my goal from the very beginning - to play the Shanghai Major! I’m very glad that we will have official games before we fix the mistakes and play the main tournament of this year! Thank you for opportunity both @TeamFalconsGG and @natusvincere… https://t.co/PUEFjEPK2T