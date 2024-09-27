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S1mple: Время вернуться на LAN, это была моя цель с самого начала
Легендарный снайпер - о возобновлении профессиональной карьеры
PGL
Украинский киберспортсмен Александра "s1mple" Костылев прокомментировал свой
"Время вернуться на LAN, это была моя цель с самого начала - сыграть на Шанхайском мэйджоре!
Я очень рад, что у нас будут официальные игры до того, как мы исправим ошибки и сыграем главный турнир этого года! Спасибо за предоставленную возможность и Falcons, и NAVI. До встречи, болельщики! Я сделаю все, чтобы не разочаровать вас", - написал украинский снайпер в соцсети X.
Соглашение 26-летнего игрока с нового командой рассчитано на 3 месяца.
Time to be back at LAN, that’s was my goal from the very beginning - to play the Shanghai Major! I’m very glad that we will have official games before we fix the mistakes and play the main tournament of this year! Thank you for opportunity both @TeamFalconsGG and @natusvincere… https://t.co/PUEFjEPK2T— Sasha (@s1mpleO) September 27, 2024
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