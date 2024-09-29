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Шестой гранд-финал в сезоне! NAVI сыграют в решающем матче BLAST Premier Fall Final 2024
В полуфинале оформили камбэк с FaZe Clan
telegram @natus_vincere_official
В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет ведут борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.
В ночь с субботы на воскресенье прошел полуфинальный поединок между командой украинской киберспортивной организации Natus Vincere и коллективом FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой NAVI:
- Inferno - 10:13,
- Ancient - 13:11,
- Anubis - 13:2.
Примечательно, что "Рожденные Побеждать" уступили на первой карте, однако в итоге оформили камбэк и вышли в гранд-финал. Это уже 6-й гранд-финал для украинской команды в этом сезоне.
Запись поединка между NAVI и FaZe Clan
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