  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Шестой гранд-финал в сезоне! NAVI сыграют в решающем матче BLAST Premier Fall Final 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шестой гранд-финал в сезоне! NAVI сыграют в решающем матче BLAST Premier Fall Final 2024

Counter-Strike

В полуфинале оформили камбэк с FaZe Clan

Шестой гранд-финал в сезоне! NAVI сыграют в решающем матче BLAST Premier Fall Final 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет ведут борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

В ночь с субботы на воскресенье прошел полуфинальный поединок между командой украинской киберспортивной организации Natus Vincere и коллективом FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой NAVI:

  • Inferno - 10:13,
  • Ancient - 13:11,
  • Anubis - 13:2.
Читайте такжеNAVI номинированы на лучшую киберспортивную команду года

Примечательно, что "Рожденные Побеждать" уступили на первой карте, однако в итоге оформили камбэк и вышли в гранд-финал. Это уже 6-й гранд-финал для украинской команды в этом сезоне.

Запись поединка между NAVI и FaZe Clan

По теме
yellow-arrow
S1mple: Время вернуться на LAN, это была моя цель с самого начала
yellow-arrow
Официально: s1mple перешел из NAVI в Falcons
yellow-arrow
NaVi вышли в полуфинал BLAST Premier Fall Final 2024
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости