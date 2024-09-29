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NAVI - серебряные призеры BLAST Premier Fall Final 2024
Впервые в истории CS2 уступили для G2
telegram @natus_vincere_official
В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.
В воскресенье прошел гранд-финал турнира между командой украинской киберспортивной организации Natus Vincere и G2 Esports. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 1:3 в пользу G2:
- 9:13 Ancient,
- 11:13 Dust 2,
- 13:11 Mirage,
- 7:13 Inferno.
"Рожденные Побеждать" по ходу серии сумели забрать лишь одну карту - Mirage. Примечательно, что G2 впервые в истории CS2 удалось обыграть Natus Vincere. До этого, все 9 раз торжествовала украинская команда.
Этот гранд-финал стал для коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена уже 6-м в этом сезоне, и 5-м подряд.
Запись поединка между NAVI и G2
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