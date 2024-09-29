NAVI - серебряные призеры BLAST Premier Fall Final 2024

В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

В воскресенье прошел гранд-финал турнира между командой украинской киберспортивной организации Natus Vincere и G2 Esports. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 1:3 в пользу G2:

9:13 Ancient,

11:13 Dust 2,

13:11 Mirage,

7:13 Inferno.

"Рожденные Побеждать" по ходу серии сумели забрать лишь одну карту - Mirage. Примечательно, что G2 впервые в истории CS2 удалось обыграть Natus Vincere. До этого, все 9 раз торжествовала украинская команда.

Этот гранд-финал стал для коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена уже 6-м в этом сезоне, и 5-м подряд.

Запись поединка между NAVI и G2