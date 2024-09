Снайпер G2 признан MVP BLAST Premier Premier Fall Final 2024

В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

В решающем матче ивента украинская команда Natus Vincere уступила для G2 Esports - с общим счетом 1:3. Это первое поражение от G2 и 6-й гранд-финал для NAVI в истории CS2.

Киберспортивный портал HLTV определил лучшего игрока турнира. Им стал представитель G2 Илья "m0NESY" Осипов. Рейтинг 19-летнего россиянина по ходу турнира составил 1,33.

