Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снайпер G2 признан MVP BLAST Premier Premier Fall Final 2024
В гранд-финале его команда одолела NAVI
HLTV
В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.
В решающем матче ивента украинская команда Natus Vincere
Киберспортивный портал HLTV определил лучшего игрока турнира. Им стал представитель G2 Илья "m0NESY" Осипов. Рейтинг 19-летнего россиянина по ходу турнира составил 1,33.
???? @G2m0NESY wins his second HLTV and @1xBet_Esports MVP of 2024 at the #BLASTPremier Fall Final pic.twitter.com/yc1AIOwopp— HLTV.org (@HLTVorg) September 29, 2024
Популярное сейчас
- Первая победа Оболони и триумф Динамо. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Бражко забил Левому Берегу ударом из центрального круга. ВИДЕО
- Стали известны оценки Довбика за матч против Венеции
- S1mple: Время вернуться на LAN, это была моя цель с самого начала
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО