Украинец w0nderful из NAVI был признан лучшим игроком BLAST Premier Fall Final 2024

В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

Украинская команда Natus Vincer уступила в гранд-финале коллективу G2 Esports - со счетом 1:3.

В свою очередь, снайпер "Рожденных Побеждать" Игорь "w0nderful" Жданов был признан MVP инвента. Турнирный организатор BLAST сообщил, что за 19-летнего украинца проголосовало 46% из опрошенных.

Общий рейтинг Игоря составил - 1,19.