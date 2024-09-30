Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец w0nderful из NAVI был признан лучшим игроком BLAST Premier Fall Final 2024
По версии организатора турнира - BLAST
HLTV
В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.
Украинская команда Natus Vincer
В свою очередь, снайпер "Рожденных Побеждать" Игорь "w0nderful" Жданов был признан MVP инвента. Турнирный организатор BLAST сообщил, что за 19-летнего украинца проголосовало 46% из опрошенных.
Общий рейтинг Игоря составил - 1,19.
Популярное сейчас
- Заря Бартуловича побеждает в битве середняков. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Без Ярмоленко и Бондаренко, но с Гуцуляком и Крыськивым. Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи ЛН
- Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером
- Официально: s1mple перешел из NAVI в Falcons
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе