Counter-Strike
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Рейтинг HLTV. NAVI сохранили лидерство, команда Зинченко выпала - в топ-60
Второе место у чемпиона BLAST Premier Fall Final 2024
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Несмотря на
В свою очередь те же G2 поднялись в списке на вторую позицию.
Рейтинг HLTV:
Места команд с украинскими игроками в составе:
- NIP - 27 (-2)
- B8 - 28 (+1)
- Monte - 35 (+5)
- ENCE - 47 (+2)
- Passion UA - 53 (+8)
- FAVBET - 66 (+6)
- Monte Gen - 69 (-1)
- NAVI Junior - 79 (-2)
- DRILLAS - 80 (+2)
- Party Astronauts - 94 (+6)
- kONO - 118 (-12)
- L&G - 127 (+16)
- DASH - 150
- TNL - 170 (+1)
- Lazer Cats - 197 (+1)
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