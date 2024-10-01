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Рейтинг HLTV. NAVI сохранили лидерство, команда Зинченко выпала - в топ-60

Counter-Strike

Второе место у чемпиона BLAST Premier Fall Final 2024

Рейтинг HLTV. NAVI сохранили лидерство, команда Зинченко выпала - в топ-60

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Несмотря на поражение в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2024 от G2, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сохранила лидерство в рейтинге.

В свою очередь те же G2 поднялись в списке на вторую позицию.

Рейтинг HLTV:

Рейтинг HLTV. NAVI сохранили лидерство, команда Зинченко выпала - в топ-60 - изображение 1

Места команд с украинскими игроками в составе:

  • NIP - 27 (-2)
  • B8 - 28 (+1)
  • Monte - 35 (+5)
  • ENCE - 47 (+2)
  • Passion UA - 53 (+8)
  • FAVBET - 66 (+6)
  • Monte Gen - 69 (-1)
  • NAVI Junior - 79 (-2)
  • DRILLAS - 80 (+2)
  • Party Astronauts - 94 (+6)
  • kONO - 118 (-12)
  • L&G - 127 (+16)
  • DASH - 150
  • TNL - 170 (+1)
  • Lazer Cats - 197 (+1)
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Источник:
HLTV
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