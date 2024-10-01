Рейтинг HLTV. NAVI сохранили лидерство, команда Зинченко выпала - в топ-60

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Несмотря на поражение в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2024 от G2, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сохранила лидерство в рейтинге.

В свою очередь те же G2 поднялись в списке на вторую позицию.

Рейтинг HLTV:

Места команд с украинскими игроками в составе: