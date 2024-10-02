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Коуч NAVI - о поражении от G2: Похоже, предыдущие 9 матчей были лишь подготовкой к этому финалу
Тем не менее, Городенский доволен выступлением своих игроков
HLTV
Тренер украинской команды Natus Vincere по CS2 Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал
"Еще один финал "Best of 5", который мы проиграли. Это все еще хороший опыт, однако G2 были намного лучше нас в этой встрече.
Похоже, предыдущие 9 матчей (прим. - до этого поединка NAVI ни разу не проигрывали G2 в CS2) были лишь подготовкой к этому финалу. Впечатляющий забег от нас, горжусь всеми! Спасибо за поддержку!", - написал в социальной сети X украинский коуч.
Напомним, этот гранд-финал стал для коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена уже 6-м в этом сезоне, и 5-м подряд.
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