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Коуч NAVI - о поражении от G2: Похоже, предыдущие 9 матчей были лишь подготовкой к этому финалу

Counter-Strike

Тем не менее, Городенский доволен выступлением своих игроков

Коуч NAVI - о поражении от G2: Похоже, предыдущие 9 матчей были лишь подготовкой к этому финалу

HLTV

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Тренер украинской команды Natus Vincere по CS2 Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал поражение своих подопечных от G2 Esports в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2024.

"Еще один финал "Best of 5", который мы проиграли. Это все еще хороший опыт, однако G2 были намного лучше нас в этой встрече.

Похоже, предыдущие 9 матчей (прим. - до этого поединка NAVI ни разу не проигрывали G2 в CS2) были лишь подготовкой к этому финалу. Впечатляющий забег от нас, горжусь всеми! Спасибо за поддержку!", - написал в социальной сети X украинский коуч.

Напомним, этот гранд-финал стал для коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена уже 6-м в этом сезоне, и 5-м подряд.

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киберспорт NAVI Natus Vincere Андрей Городенский
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