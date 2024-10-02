Коуч NAVI - о поражении от G2: Похоже, предыдущие 9 матчей были лишь подготовкой к этому финалу

Тренер украинской команды Natus Vincere по CS2 Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал поражение своих подопечных от G2 Esports в гранд-финале BLAST Premier Fall Final 2024.

"Еще один финал "Best of 5", который мы проиграли. Это все еще хороший опыт, однако G2 были намного лучше нас в этой встрече.

Похоже, предыдущие 9 матчей (прим. - до этого поединка NAVI ни разу не проигрывали G2 в CS2) были лишь подготовкой к этому финалу. Впечатляющий забег от нас, горжусь всеми! Спасибо за поддержку!", - написал в социальной сети X украинский коуч.