Команда Зинченко и украинский коллектив B8 сыграют в плей-офф CCT Season 2 Europe Series 13

Украинская киберспортивная команда B8 сыграет в основной стадии CCT Season 2 Europe Series 13. Это турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2. Ивент проходит в период с 23-го сентября по 6-е октября. На данный момент закончился групповой этап.

Таким образом, B8 получили прямое приглашение сразу в этап плей-офф, первый раунд которого стартует уже 3-го октября. В первом своем поединке B8 сыграют против коллектива ALTERNATE aTTaX.

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Примечательно, что групповой этап турнира также преодолела команда организации Александра Зинченко - Passion UA. Их соперником в плей-офф будет Aurora.