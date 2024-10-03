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Команда Зинченко и украинский коллектив B8 сыграют в плей-офф CCT Season 2 Europe Series 13
Первые пробились через групповой этап, вторые - получили прямое приглашение
CCT Season 2 Europe Series 13
Украинская киберспортивная команда B8 сыграет в основной стадии CCT Season 2 Europe Series 13. Это турнир уровня B-Tier по дисциплине CS2. Ивент проходит в период с 23-го сентября по 6-е октября. На данный момент закончился групповой этап.
Таким образом, B8 получили прямое приглашение сразу в этап плей-офф, первый раунд которого стартует уже 3-го октября. В первом своем поединке B8 сыграют против коллектива ALTERNATE aTTaX.
Примечательно, что групповой этап турнира также преодолела команда организации Александра Зинченко - Passion UA. Их соперником в плей-офф будет Aurora.
Напомним, в последней версии глобального
INVITATIONS ???? SENT ✅@NIPCS @SINNERS_Esports @TheAurora_GG @9pesports @GamerLegion @B8esportsGG @parivisiongg @3DMAXGaming pic.twitter.com/JZjonS7Lap— Champion of Champions Tour CS2 (@cctour_gg) October 2, 2024
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