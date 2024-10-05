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Легенды возвращаются! GGBET во второй раз проводит неожиданный батл года между NAVI и Team Vitality – Match of LeGGends: Double Down

Counter-Strike

Подобные мероприятия способствуют развитию индустрии киберспорта и ее влияния на глобальном уровне

Легенды возвращаются! GGBET во второй раз проводит неожиданный батл года между NAVI и Team Vitality – Match of LeGGends: Double Down

GGBet

Новина українською

5 октября NAVI и Team Vitality снова встретятся в эпическом шоу-матче по Counter-Strike 2, организованном брендом GGBET. В рамках Match of LeGGends: Double Down зрителей ждут уникальные форматы противостояний и захватывающие эмоции.

Матч состоится между командами, которые занимают первые два места в мировом рейтинге HLTV. В игре примут участие Team Vitality – чемпионы IEM Cologne 2024, и NAVI, которые уже одержали победы на PGL Major Copenhagen, EWC и ESL Pro League S20 в этом году. Зрители смогут насладиться захватывающей дуэлью между двумя топовыми игроками: Mathieu "ZywOo" Herbaut и Justinas "jL" Lekavičius.

Шоу-матч начнётся с классического формата противостояния Standard: команды сыграют MR12 на карте de_tuscan. Вторая карта будет случайной в режиме Arms Race Mode: игра перейдёт в deathmatch, где каждый сам за себя, а главная цель – сделать последний круг ножом. Третья случайная карта будет сыграна в MR12 в режиме Hostage Rescue: контртеррористы должны спасти заложников, а террористы – им помешать.

GG.BET является официальным беттинг-партнером киберспортивной организации NAVI и состава по CS2 команды Team Vitality. Первый Match of LeGGends GGBET провел в июле 2023 года, и этот матч собрал более 1 миллиона просмотров.

Сергей Мищенко, СЕО GGBET UA: "Подобные мероприятия способствуют развитию индустрии киберспорта и ее влияния на глобальном уровне. Для Украины это важно, поскольку наша страна является местом создания одной из лучших команд мира, NAVI, и мы видим, как растет интерес к киберспорту среди молодежи. Уверен, что нас ждет невероятное шоу".

Смотрите трансляцию Match of LeGGends: Double Down на украинском 5 октября в 19.00 – эксклюзивно на канале Maincast.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданных в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023. Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: UA-Футбол
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