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Без игроков NAVI. Символическая сборная BLAST Premier Final Fall 2024
Основная масса игроков из G2
HLTV
В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.
В решающем матче ивента украинская команда Natus Vincere
Киберспортивный портал HLTV подвел итоги турнира и опубликовал символическую сборную:
- Януш "Snax" Погоржельский (G2) - 0.88
- Марио "Malbsmd" Самаоя (G2) - 1.13
- Илья "m0NESY" Осипов (G2) - 1.33
- Никола "NiKo" Ковач (G2) - 1.21
- Шахар "flameZ" Шушан (Vitality) - 1.35
Напомним, снайпер NAVI Игорь "w0nderful" Жданов был признан MVP ивента по версии
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