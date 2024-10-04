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Без игроков NAVI. Символическая сборная BLAST Premier Final Fall 2024

Counter-Strike
Обновлено

Основная масса игроков из G2

Без игроков NAVI. Символическая сборная BLAST Premier Final Fall 2024

HLTV

Новина українською

В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

В решающем матче ивента украинская команда Natus Vincere уступила для G2 Esports - с общим счетом 1:3. Это первое поражение от G2 и 6-й гранд-финал для NAVI в истории CS2.

Киберспортивный портал HLTV подвел итоги турнира и опубликовал символическую сборную:

  • Януш "Snax" Погоржельский (G2) - 0.88
  • Марио "Malbsmd" Самаоя (G2) - 1.13
  • Илья "m0NESY" Осипов (G2) - 1.33
  • Никола "NiKo" Ковач (G2) - 1.21
  • Шахар "flameZ" Шушан (Vitality) - 1.35

Напомним, снайпер NAVI Игорь "w0nderful" Жданов был признан MVP ивента по версии BLAST, а снайпер G2 Илья "m0NESY" Осипов - по версии HLTV.

Без игроков NAVI. Символическая сборная BLAST Premier Final Fall 2024 - изображение 1

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