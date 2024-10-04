Без игроков NAVI. Символическая сборная BLAST Premier Final Fall 2024

В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

В решающем матче ивента украинская команда Natus Vincere уступила для G2 Esports - с общим счетом 1:3. Это первое поражение от G2 и 6-й гранд-финал для NAVI в истории CS2.

Киберспортивный портал HLTV подвел итоги турнира и опубликовал символическую сборную:

Януш "Snax" Погоржельский (G2) - 0.88

Марио "Malbsmd" Самаоя (G2) - 1.13

Илья "m0NESY" Осипов (G2) - 1.33

Никола "NiKo" Ковач (G2) - 1.21

Шахар "flameZ" Шушан (Vitality) - 1.35