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Команда Зинченко выиграла больше матчей BO5 чем NAVI в 2024 году

Counter-Strike

Благодаря триумфу на European Pro League Season 19

Команда Зинченко выиграла больше матчей BO5 чем NAVI в 2024 году

EPL

Новина українською

В воскресенье, 5-го октября команда киберспортивной организации Passion UA, владельцем которой является украинский футболист Александр Зинченко, торжествовала на European Pro League Season 19.

В гранд-финале ивента Passion UA переиграли коллектив TSM. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась разгромной победой украинской команды - 3:0. За победу на турнире Passion UA заработали 11 тысяч призовых.

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Таким образом, Passion UA выиграли больше серий BO5, чем Natus Vincere в этом сезоне. В частности, Passion UA в таком формате стали победителями European Pro League 16, 17, 19, а NAVI - ESL Pro League Season 20.

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