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Team Vitality переиграли NAVI в шоу-матче легенд от GGBET
В рамках Match of LeGGends: Double Down
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В воскресенье, 5-го октября состоялся шоу-матч между командами, которые занимают первые два места в мировом рейтинге HLTV в дисциплине CS2.
В итоге, украинская команда NAVI уступила для Team Vitality - со счетом 1:2.
В частности, шоу-матч начался с классического формата противостояния Standard. Вторая карта прошла в режиме Arms Race Mode. В свою очередь заключительная карта проходила в формате Hostage Rescue.
Ивент носил название
Запис івенту Match of LeGGends: Double Down
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