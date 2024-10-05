Team Vitality переиграли NAVI в шоу-матче легенд от GGBET

В воскресенье, 5-го октября состоялся шоу-матч между командами, которые занимают первые два места в мировом рейтинге HLTV в дисциплине CS2.

В итоге, украинская команда NAVI уступила для Team Vitality - со счетом 1:2.

В частности, шоу-матч начался с классического формата противостояния Standard. Вторая карта прошла в режиме Arms Race Mode. В свою очередь заключительная карта проходила в формате Hostage Rescue.

Ивент носил название Match of LeGGends: Double Down и был организован GG.BET.

Запис івенту Match of LeGGends: Double Down