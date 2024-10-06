Гранд-финал между NAVI и G2 стал самым популярным в истории BLAST Premier

В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.

Украинская команда Natus Vincere стала серебряным призером турнира, проиграв в гранд-финале коллективу G2.

Киберспортивный портал Esports Charts подсчитал количество зрителей этого гранд-финала. Таким образом, в пике решающий поединок BLAST Premier Fall Final 2024 смотрело практически 900 тысяч зрителей. Это рекорд в истории турниров серии BLAST Premier серии.