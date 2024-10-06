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Гранд-финал между NAVI и G2 стал самым популярным в истории BLAST Premier
Рекорд в сериях BLAST Premier
HLTV
В период с 25-го по 29-е сентября в столице Дании проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier Fall Final 2024. Восемь команд в формате поединков на вылет вели борьбу за призовой фонд в размере 425 тысяч долларов.
Украинская команда Natus Vincere стала
Киберспортивный портал Esports Charts подсчитал количество зрителей этого гранд-финала. Таким образом, в пике решающий поединок BLAST Premier Fall Final 2024 смотрело практически 900 тысяч зрителей. Это рекорд в истории турниров серии BLAST Premier серии.
The most popular #BLASTPremier series on record! ????— Esports Charts ???????? (@EsportsCharts) September 29, 2024
899K Peak Viewers for @G2CSGO vs @natusvincere!
TOP-5 and more @BLASTPremier stats here:
???? https://t.co/IFO4x90Nnw pic.twitter.com/Zx9q6gAeyn
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