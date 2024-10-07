Разбили бразильцев. NAVI стартовали с победы на IEM Rio 2024

В понедельник, 7-го октября стартовал топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. Ивент проходит в столице Бразилии и закончится 13-го октября.

В Рио-де-Жанейро 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

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Сегодня команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала на турнире. Первым соперником "Рожденных Побеждать" стали Imperial. Встреча проходила в формате "Best of 1" и закончилась погромом от NAVI - 13:2.

Следующим соперником команды, капитаном которой является Алекси "Aleksib" Виролайнен, станут Liquid.

Запись поединка между NAVI и Imperial