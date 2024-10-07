Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разбили бразильцев. NAVI стартовали с победы на IEM Rio 2024
В следующем матче сыграют против Liquid
telegram @natus_vincere_official
В понедельник, 7-го октября стартовал топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. Ивент проходит в столице Бразилии и закончится 13-го октября.
В Рио-де-Жанейро 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
Сегодня команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала на турнире. Первым соперником "Рожденных Побеждать" стали Imperial. Встреча проходила в формате "Best of 1" и закончилась погромом от NAVI - 13:2.
Следующим соперником команды, капитаном которой является Алекси "Aleksib" Виролайнен, станут Liquid.
Запись поединка между NAVI и Imperial
Популярное сейчас
- В возрасте 73 лет умер легендарный нидерландский футболист
- Президент клуба УПЛ сообщил о смерти своего сына, которому было 34 года
- В Реале не обеспокоены болезнью Лунина. Источник назвал причину
- Легенды возвращаются! GGBET во второй раз проводит неожиданный батл года между NAVI и Team Vitality – Match of LeGGends: Double Down
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек