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ESL изменило формат гранд-финалов своих турниров

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Изменения вступили уже с IEM Rio 2024

ESL изменило формат гранд-финалов своих турниров

HLTV

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Киберспортивный организатор турниров ESL сообщил об изменении формата гранд-финалов своих ивентов.

В частности, все решающие поединки теперь будут проходить формате "Best of 5". Первым из таких станет будущий гранд-финал IEM Rio 2024.

"Мы поняли, что с переходом на MR12 матчи стали в целом быстрее. Поэтому, мы решили остановить свой выбор на гранд-финалах в формате Bo5.

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Поскольку болельщики приезжают на наши мероприятия из разных уголков мира, мы хотим обеспечить надлежащее количество гарантированного контента для тех, кто приобрел билеты", - говорится в официальном сообщении ESL.

Напомним, украинская команда NAVI стартовала на IEM Rio 2024 с победы над Imperial.

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Источник:
HLTV
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