Inferno - худшая карта для NAVI за три месяца

Киберспортивный портал HLTV подсчитал показатели успешности карт украинской команды Natus Vincere в CS2. Статисика формировалась на основе данных на профессиональной сцене за последние три месяца.

В частности, худшей по показателю побед с середины июля стала для NAVI карта Inferno. На этой карте винрейт коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена составляет лишь 36.4%.

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В частности, украинская команда выиграла лишь 4 из 11 карт Inferno за этот период:

13:6 против G2 на Esports World Cup 2024;

13:6 против SAW и 16:14 против MOUZ на IEM Cologne 2024;

13:8 против G2 на ESL Pro League Season 20.

При этом лучшей по проценту побед для NAVI за этот период является Mirage - 92.3%.