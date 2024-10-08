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Inferno - худшая карта для NAVI за три месяца
Общий винрейт составил менее 40%
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подсчитал показатели успешности карт украинской команды Natus Vincere в CS2. Статисика формировалась на основе данных на профессиональной сцене за последние три месяца.
В частности, худшей по показателю побед с середины июля стала для NAVI карта Inferno. На этой карте винрейт коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена составляет лишь 36.4%.
В частности, украинская команда выиграла лишь 4 из 11 карт Inferno за этот период:
- 13:6 против G2 на Esports World Cup 2024;
- 13:6 против SAW и 16:14 против MOUZ на IEM Cologne 2024;
- 13:8 против G2 на ESL Pro League Season 20.
При этом лучшей по проценту побед для NAVI за этот период является Mirage - 92.3%.
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