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Рейтинг HLTV. NAVI сохранили лидерство, команда Зинченко поднялась сразу на 11 позиций

Counter-Strike

B8 в тридцатке лучших, Monte - в топ-40

Рейтинг HLTV. NAVI сохранили лидерство, команда Зинченко поднялась сразу на 11 позиций

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" ровно 1000 зачетных баллов.

Рейтинг HLTV:

Рейтинг HLTV. NAVI сохранили лидерство, команда Зинченко поднялась сразу на 11 позиций - изображение 1

Читайте такжеКоманда Зинченко выиграла больше матчей BO5 чем NAVI в 2024 году

Места команд с украинскими игроками в составе:

  • B8 - 29 (-1)
  • NIP - 32 (-5)
  • Monte - 33 (+2)
  • Passion UA - 42 (+11)
  • ENCE - 52 (-5)
  • Monte Gen - 69
  • FAVBET - 71 (-5)
  • NAVI Junior - 75 (+4)
  • DRILLAS - 82 (-2)
  • L&G - 100 (+27)
  • kONO.ECF - 145 (-27)
  • DASH - 161 (-11)
  • TNL - 171 (-1)
  • Lazer Cats - 196 (+1)
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