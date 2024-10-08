Counter-Strike
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Рейтинг HLTV. NAVI сохранили лидерство, команда Зинченко поднялась сразу на 11 позиций
B8 в тридцатке лучших, Monte - в топ-40
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" ровно 1000 зачетных баллов.
Рейтинг HLTV:
Читайте такжеКоманда Зинченко выиграла больше матчей BO5 чем NAVI в 2024 году
Места команд с украинскими игроками в составе:
- B8 - 29 (-1)
- NIP - 32 (-5)
- Monte - 33 (+2)
- Passion UA - 42 (+11)
- ENCE - 52 (-5)
- Monte Gen - 69
- FAVBET - 71 (-5)
- NAVI Junior - 75 (+4)
- DRILLAS - 82 (-2)
- L&G - 100 (+27)
- kONO.ECF - 145 (-27)
- DASH - 161 (-11)
- TNL - 171 (-1)
- Lazer Cats - 196 (+1)
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