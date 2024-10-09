NAVI начнут плей-офф IEM Rio 2024 со стадии четвертьфинала

В период с 7-го по 13-е октября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В финале группы A украинская команда Natus Vincere встречалась с бразильским коллективом FURIA. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "Рожденных Побеждать":

10:13 Nuke,

4:13 Mirage.

Таким образом, NAVI начнут стадию плей-офф IEM Rio 2024 с четвертьфинала, а FURIA - с полуфинала. В частности, в 1/4 коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена сыграет против россиян из Virtus.pro.

Запись поединка между NAVI и FURIA