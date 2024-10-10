Обидчик NAVI. Игрок FURIA - лучший на групповом этапе IEM Rio 2024

В период с 7-го по 13-е октября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В среду, 9-го октября завершились поединки группового этапа. В частности, украинская команда Natus Vincere в финале пути А уступила бразильскому коллективу FURIA и начнет выступления в плей-офф со стадии четвертьфинала.

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги группового раунда. Таким образом, лучшим игроком был признан представитель FURIA - Кайке "KSCERATO" Ceрато.

За шесть сыгранных карт бразилец показал средний рейтинг 1,62. Второе место в рейтинге по этому показателю у француза из Team Vitality Матье "ZywOo" Эрбо (1,54). А тройку лучших замыкает игрок HEROIC - Рене "TeSeS" Мадсен (1,34).