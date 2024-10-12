Обыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20

В период с 7-го по 13-е октября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В пятницу 11-го октября украинская киберспортивная команда Natus Vincere в рамках четвертьфинала встречалась с российским коллективом Virtus.pro.

Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась триумфом "Рожденных Побеждать":

Inferno - 13:4,

Ancient - 13:11.

Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена вышел в полуфинал IEM Rio 2024, где сыграет против HEROIC.

Запись поединка между NAVI и Virtus.pro