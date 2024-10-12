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Обыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20
Уверенная победа - 2:0
telegram @natus_vincere_official
В период с 7-го по 13-е октября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
В пятницу 11-го октября украинская киберспортивная команда Natus Vincere в рамках четвертьфинала встречалась с российским коллективом Virtus.pro.
Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась триумфом "Рожденных Побеждать":
- Inferno - 13:4,
- Ancient - 13:11.
Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена вышел в полуфинал IEM Rio 2024, где сыграет против HEROIC.
Запись поединка между NAVI и Virtus.pro
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