  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Обыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20

Counter-Strike

Уверенная победа - 2:0

Обыграли россиян. NAVI вышли в полуфинал ESL Pro League Season 20

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 7-го по 13-е октября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В пятницу 11-го октября украинская киберспортивная команда Natus Vincere в рамках четвертьфинала встречалась с российским коллективом Virtus.pro.

Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась триумфом "Рожденных Побеждать":

  • Inferno - 13:4,
  • Ancient - 13:11.

Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена вышел в полуфинал IEM Rio 2024, где сыграет против HEROIC.

Запись поединка между NAVI и Virtus.pro

По теме
yellow-arrow
Обидчик NAVI. Игрок FURIA - лучший на групповом этапе IEM Rio 2024
yellow-arrow
NAVI начнут плей-офф IEM Rio 2024 со стадии четвертьфинала
yellow-arrow
Рейтинг HLTV. NAVI сохранили лидерство, команда Зинченко поднялась сразу на 11 позиций
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости