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7-й гранд-финал в сезоне! NAVI сыграют в матче за титул чемпиона IEM Rio 2024
Тотальная доминация от "Рожденных Побеждать" в первом сезоне в истории CS2
telegram @natus_vincere_official
В период с 7-го по 13-е октября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
В субботу, 12-го октября команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere в рамках полуфинала встречалась с коллективом HEROIC.
Игра была ожесточенной (прим. - проходила традиционно в формате "Best of 3") и закончилась победой команды Алекси "Aleksib" Виролайнена со счетом 2-1:
- Ancient - 9:13,
- Dust2 - 16:14,
- Mirage - 13:6.
Таким образом, "Рожденные Побеждать" прошли в свой уже 7-й финал в текущем сезоне (прим. - первый в истории CS2). И при этом 6-м подряд. В поединке за титул IEM Rio 2024 NAVI сыграют против победителя пары FURIA - MOUZ.
Напомним, в четвертьфинале турнира украинская команда уверенно
Запись поединка между NAVI и HEROIC
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