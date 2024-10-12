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7-й гранд-финал в сезоне! NAVI сыграют в матче за титул чемпиона IEM Rio 2024

Counter-Strike
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Тотальная доминация от "Рожденных Побеждать" в первом сезоне в истории CS2

7-й гранд-финал в сезоне! NAVI сыграют в матче за титул чемпиона IEM Rio 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 7-го по 13-е октября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В субботу, 12-го октября команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere в рамках полуфинала встречалась с коллективом HEROIC.

Игра была ожесточенной (прим. - проходила традиционно в формате "Best of 3") и закончилась победой команды Алекси "Aleksib" Виролайнена со счетом 2-1:

  • Ancient - 9:13,
  • Dust2 - 16:14,
  • Mirage - 13:6.

Таким образом, "Рожденные Побеждать" прошли в свой уже 7-й финал в текущем сезоне (прим. - первый в истории CS2). И при этом 6-м подряд. В поединке за титул IEM Rio 2024 NAVI сыграют против победителя пары FURIA - MOUZ.

Напомним, в четвертьфинале турнира украинская команда уверенно разбила россиян из Virtus.pro.

Запись поединка между NAVI и HEROIC

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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