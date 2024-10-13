NAVI узнали соперника по гранд-финалу IEM Rio 2024

В период с 7-го по 13-е октября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В ночь с субботы на воскресенье прошел второй полуфинальный поединок. В рамках матча стадии 1/2 MOUZ уверенно одолели коллектив FURIA - 2:0 (Nuke - 3:13, Mirage - 3:13).

Таким образом, MOUZ сыграют в гранд-финале IEM Rio 2024 против украинской команды NAVI, которые в свою очередь в полуфинале в напряженном поединке переиграли HEROIC.

Запись противостояния MOUZ и FURIA