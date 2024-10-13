Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NAVI узнали соперника по гранд-финалу IEM Rio 2024
7-й гранд-финал для "Рожденных Побеждать" в этом сезоне
ESL
В период с 7-го по 13-е октября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
В ночь с субботы на воскресенье прошел второй полуфинальный поединок. В рамках матча стадии 1/2 MOUZ уверенно одолели коллектив FURIA - 2:0 (Nuke - 3:13, Mirage - 3:13).
Таким образом, MOUZ сыграют в гранд-финале IEM Rio 2024 против украинской команды NAVI, которые в свою очередь в полуфинале в напряженном поединке
Запись противостояния MOUZ и FURIA
Популярное сейчас
- Вы такого точно не видели: Два боксера выпали из ринга во время поединка. Видео
- Саудовский шейх пригласил на вечер бокса главного террориста Чечни
- Маркевич выделил игрока в матче против грузинов: Он может быть лидером на поле
- Обидчик NAVI. Игрок FURIA - лучший на групповом этапе IEM Rio 2024
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу