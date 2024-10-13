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Первый триумф латиноамериканцев. Heroic стали чемпионами PGL Wallachia Season 2

Counter-Strike
Обновлено

NAVI на этом ивенте стали четвертыми

Первый триумф латиноамериканцев. Heroic стали чемпионами PGL Wallachia Season 2

PGL

Новина українською

В период с 4-го по 13-е сентября проходил турнир уровня Tier-2 по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 2. На арене PGL Studio в Бухаресте 16 команд соревновались за призовой фонд в размере 1 млн долларов.

В воскресенье состоялся решающий поединок ивента. В гранд-финале (прим. - в формате "Best of 5") Heroic довольно уверенно обыграли Falcons - с общим счетом 3:1.

За победу на турнире Heroic заработали 300 тысяч долларов. Это первый триумф латиноамериканской команды на крупных турнирах.

Примечательно, что украинская команда NAVI также участвовала в PGL Wallachia Season 2 и заняла итоговое 4-е место.

Запись поединка между Heroic и Falcons

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