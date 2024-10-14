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NAVI стали чемпионами IEM Rio 2024

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В гранд-финале переиграли "мышек"

NAVI стали чемпионами IEM Rio 2024

telegram @natus_vincere_official

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В период с 7-го по 13-е октября проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

В ночь с воскресенья на понедельник прошел решающий поединок турнира. В частности, в очередном для себя гранд-финале украинская команда Natus Vincere победила MOUZ:

  • Inferno - 13:11,
  • Dust 2 - 13:2,
  • Mirage - 6:13,
  • Ancient - 13:11.

Этот гранд-финал стал 7-м для "Рожденных Побеждать" в первом сезоне в истории CS2, и при этом 6-м подряд.

Запись противостояния NAVI и MOUZ

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