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NAVI стали чемпионами IEM Rio 2024
В гранд-финале переиграли "мышек"
telegram @natus_vincere_official
В период с 7-го по 13-е октября проходил топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - IEM Rio 2024. В столице Бразилии (Рио-де-Жанейро) 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
В ночь с воскресенья на понедельник прошел решающий поединок турнира. В частности, в очередном для себя гранд-финале украинская команда Natus Vincere победила MOUZ:
- Inferno - 13:11,
- Dust 2 - 13:2,
- Mirage - 6:13,
- Ancient - 13:11.
Этот гранд-финал стал 7-м для "Рожденных Побеждать" в первом сезоне в истории CS2, и при этом 6-м подряд.
Запись противостояния NAVI и MOUZ
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