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NAVI - лидеры по количеству титулов в 2024 году

Counter-Strike

В первом сезоне в истории CS2

NAVI - лидеры по количеству титулов в 2024 году

HLTV

Новина українською

В воскресенье украинская команда Natus Vincere выиграла свой очередной титул по дисциплине CS2. В частности, в гранд-финале IEM Rio 2024 "Рожденные Побеждать" оформили победный камбэк против MOUZ (3:1).

Этот титул стал уже 4-м для коллектива Алекси "Aleksib" Виролайнена в этом календарном году. Это лучший результат среди всех команд мира. В первом сезоне в истории CS2 NAVI стали чемпионами Esports World Cup, ESL Pro League 20 и IEM Rio 2024.

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А начала свою чемпионскую серию украинская команда с триумфа на первом мейджоре в истории CS2 - PGL Copenhagen Major. Примечательно, что при этом в этой кампании NAVI успели побывать сразу в 7-ми гранд-финалах топовых турниров.

Далее в рейтинге по этому показателю идут Team Spirit (3 титула), G2 Esports (2) и Team Vitality (1).

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