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Рейтинг HLTV. NAVI снова мировые лидеры, у команды Зинченко - самый большой прогресс
Среди команд с украинскими игроками лидирует Falcons
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" ровно 1000 зачетных баллов.
В воскресенье коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена в гранд-финале IEM Rio 2024
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):
- 1. Natus Vincere - 1000 баллов;
- 2. G2 Esports - 597
- 3. Vitality - 551
- 4 (5). MOUZ - 461
- 5 (4). Spirit - 418
- 6. FaZe Clan - 360
- 7. Eternal Fire - 352
- 8. Virtus.pro - 265
- 9 (14). FURIA - 236
- 10 (8). Liquid - 230
Примечательно, что среди других коллективов, в составе которых есть украинцы, наибольший прогресс осуществила команда организации футболиста лондонского "Арсенала" Александра Зинченко - Passion UA.
Места команд с украинскими игроками в составе:
- Falcons - 19
- B8 - 28 (+1)
- Monte - 30 (+3)
- NIP - 36 (-4)
- ENCE - 69 (-17)
- NAVI Junior - 71 (+4)
- Monte Gen - 76 (-7)
- DRILLAS - 80 (+2)
- L&G - 109 (-9)
- kONO - 151 (-6)
- DASH - 160 (+1)
- TNL - 169 (+2)
- Lazer Cats - 200 (-4)
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