Рейтинг HLTV. NAVI снова мировые лидеры, у команды Зинченко - самый большой прогресс

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" ровно 1000 зачетных баллов.

В воскресенье коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена в гранд-финале IEM Rio 2024 оформил победный камбэк против MOUZ. Этот трофей стал 4-м для для NAVI в этом сезоне.

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Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):

1. Natus Vincere - 1000 баллов;

2. G2 Esports - 597

3. Vitality - 551

4 (5). MOUZ - 461

5 (4). Spirit - 418

6. FaZe Clan - 360

7. Eternal Fire - 352

8. Virtus.pro - 265

9 (14). FURIA - 236

10 (8). Liquid - 230

Примечательно, что среди других коллективов, в составе которых есть украинцы, наибольший прогресс осуществила команда организации футболиста лондонского "Арсенала" Александра Зинченко - Passion UA.

Места команд с украинскими игроками в составе: