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Рейтинг HLTV. NAVI снова мировые лидеры, у команды Зинченко - самый большой прогресс

Counter-Strike

Среди команд с украинскими игроками лидирует Falcons

Рейтинг HLTV. NAVI снова мировые лидеры, у команды Зинченко - самый большой прогресс

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" ровно 1000 зачетных баллов.

В воскресенье коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена в гранд-финале IEM Rio 2024 оформил победный камбэк против MOUZ. Этот трофей стал 4-м для для NAVI в этом сезоне.

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Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):

  • 1. Natus Vincere - 1000 баллов;
  • 2. G2 Esports - 597
  • 3. Vitality - 551
  • 4 (5). MOUZ - 461
  • 5 (4). Spirit - 418
  • 6. FaZe Clan - 360
  • 7. Eternal Fire - 352
  • 8. Virtus.pro - 265
  • 9 (14). FURIA - 236
  • 10 (8). Liquid - 230

Примечательно, что среди других коллективов, в составе которых есть украинцы, наибольший прогресс осуществила команда организации футболиста лондонского "Арсенала" Александра Зинченко - Passion UA.

Места команд с украинскими игроками в составе:

  • Falcons - 19
  • B8 - 28 (+1)
  • Monte - 30 (+3)
  • NIP - 36 (-4)
  • ENCE - 69 (-17)
  • NAVI Junior - 71 (+4)
  • Monte Gen - 76 (-7)
  • DRILLAS - 80 (+2)
  • L&G - 109 (-9)
  • kONO - 151 (-6)
  • DASH - 160 (+1)
  • TNL - 169 (+2)
  • Lazer Cats - 200 (-4)
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Источник:
HLTV
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