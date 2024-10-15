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Игрок NaVi iM был признан MVP IEM Rio 2024

Counter-Strike

Свою награду также получил jL

Игрок NaVi iM был признан MVP IEM Rio 2024

HLTV

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В воскресенье украинская команда Natus Vincere выиграла свой 4-й титул в этом сезоне. В частности, в гранд-финале IEM Rio 2024 "Рожденные Побеждать" переиграли MOUZ - с общим счетом 3:1.

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Киберспортивный портал HLTV признал игрока NAVI Михая "iM" Ивана лучшим игроком ивента, который проходил в бразильском Рио-де-Жанейро. Рейтинг румынского исполнителя составил 1,15, а показатель Impact - 1,33.

Примечательно, что по версии другого турнирного оператора (ESL) награду MVP получил партнер Ивана по NAVI - Юстинас "jL" Лекавичус. Литовец продемонстрировал средний рейтинг 1,17.

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