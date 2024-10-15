Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок NaVi iM был признан MVP IEM Rio 2024
Свою награду также получил jL
HLTV
В воскресенье украинская команда Natus Vincere выиграла свой 4-й титул в этом сезоне. В частности, в гранд-финале IEM Rio 2024 "Рожденные Побеждать" переиграли MOUZ - с общим счетом 3:1.
Киберспортивный портал HLTV признал игрока NAVI Михая "iM" Ивана лучшим игроком ивента, который проходил в бразильском Рио-де-Жанейро. Рейтинг румынского исполнителя составил 1,15, а показатель Impact - 1,33.
Примечательно, что по версии другого турнирного оператора (ESL) награду MVP получил партнер Ивана по NAVI - Юстинас "jL" Лекавичус. Литовец продемонстрировал средний рейтинг 1,17.
Популярное сейчас
- Цыганык: Мудрик – главная проблема этой сборной Украины
- Леоненко: Теперь уже буду Мудрика называть Мишей-угловым
- Стало известно, на какой срок выбыл Гуцуляк из-за травмы
- Первый триумф латиноамериканцев. Heroic стали чемпионами PGL Wallachia Season 2
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу