Игрок NaVi iM был признан MVP IEM Rio 2024

В воскресенье украинская команда Natus Vincere выиграла свой 4-й титул в этом сезоне. В частности, в гранд-финале IEM Rio 2024 "Рожденные Побеждать" переиграли MOUZ - с общим счетом 3:1.

Читайте также NAVI стали чемпионами IEM Rio 2024

Киберспортивный портал HLTV признал игрока NAVI Михая "iM" Ивана лучшим игроком ивента, который проходил в бразильском Рио-де-Жанейро. Рейтинг румынского исполнителя составил 1,15, а показатель Impact - 1,33.

Примечательно, что по версии другого турнирного оператора (ESL) награду MVP получил партнер Ивана по NAVI - Юстинас "jL" Лекавичус. Литовец продемонстрировал средний рейтинг 1,17.