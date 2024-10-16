Все, кроме w0nderful. Четверо игроков NAVI попали в символическую сборную IEM Rio 2024

В минувший уик-энд украинская команда Natus Vincere выиграла свой очередной титул по дисциплине CS2. В частности, в гранд-финале IEM Rio 2024 "Рожденные Побеждать" оформили победный камбэк против MOUZ (3:1).

Киберспортивный портал HLTV продолжает подводить итоги ивента, который проходил в бразильском Рио-де-Жанейро.

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В частности, в символическую сборную турнира вошло сразу четверо представителей NAVI. Речь, конечно, идет об Алексе "Aleksib" Виролайнене, Юстинасе "jL" Лекавичусе, Иване "iM" Михае и Валерии "b1t" Ваховском.

Также в пятерку лучших по версии HLTV попал снайпер Team Vitality Матье "ZywOo" Эрбо.