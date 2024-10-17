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NAVI потрапили до квартету A на BLAST Premier World Final 2024
"Рожденные Побеждать" стартуют на ивенте уже 30-го октября
HLTV
Турнирный организатор BLAST Premier World Final 2024 сообщил о составах групп.
В частности, BLAST Premier World Final 2024 пройдет в Сингапуре, в период с 30-го октября по 3-е ноября. Восемь коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Таким образом, украинская команда Natus Vincere попала в квартет A, где ее соперниками станут Astralis, MOUZ и FaZe. На турнире "Рожденные Побеждать" стартуют очным поединком против датчан из Astralis. Встреча пройдет 30-го октября.
В свою очередь, за выход в плей-офф в группе B между собой борются Team Spirit, G2 Esports, Team Vitality и Team Liquid.
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