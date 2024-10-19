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NAVI - лидеры по количеству призовых в 2024 году
Выиграли четыре турнира
HLTV
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стала лидером по количеству заработанных призовых.
За этот сезон (прим. - первый в истории CS2) "Рожденные Побеждать" заработали 1,6 млн долларов. В частности, в 2024-м году NAVI стали победителями PGL CS2 Major Copenhagen, IEM Rio, ESL Pro League Season 20 и Esports World Cup.
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ТОП команд по количеству призовых в этом году:
- Natus Vincere - 1 605 500 долларовв
- Spirit - 1 184 599
- MOUZ - 911 000
- Vitality - 819 000
- G2 - 781 000
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