NAVI - лидеры по количеству призовых в 2024 году

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стала лидером по количеству заработанных призовых.

За этот сезон (прим. - первый в истории CS2) "Рожденные Побеждать" заработали 1,6 млн долларов. В частности, в 2024-м году NAVI стали победителями PGL CS2 Major Copenhagen, IEM Rio, ESL Pro League Season 20 и Esports World Cup.

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ТОП команд по количеству призовых в этом году: