ESL проведет семь крупных турниров в 2025 году

Киберспортивный турнирный оператор ESL опубликовал расписание турниров серии ESL Pro Tour 2025.

В частности, в следующем календарном году под эгидой ESL состоится 7 крупных ивентов. Сама же компания пообещала инвестировать в 2025-м году 11 миллионов долларов.

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Примечательно, что теперь участники турниров ESL будут отбираться по глобальному рейтингу по версии Valve (прим. - разработчик и издатель CS2).

Championship турниры:

EM Katowice (29 января - 9 февраля)

IEM Cologne (23 июля - 3 августа)

Masters турниры: