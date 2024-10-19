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ESL проведет семь крупных турниров в 2025 году
Стало известно расписание ивентов
ESL
Киберспортивный турнирный оператор ESL опубликовал расписание турниров серии ESL Pro Tour 2025.
В частности, в следующем календарном году под эгидой ESL состоится 7 крупных ивентов. Сама же компания пообещала инвестировать в 2025-м году 11 миллионов долларов.
Примечательно, что теперь участники турниров ESL будут отбираться по глобальному рейтингу по версии Valve (прим. - разработчик и издатель CS2).
Championship турниры:
- EM Katowice (29 января - 9 февраля)
- IEM Cologne (23 июля - 3 августа)
Masters турниры:
- ESL Pro League 21 (25 февраля - 16 марта);
- IEM Spring (21 - 27 апреля);
- IEM Dallas (19 - 25 мая);
- ESL Pro League 22 (23 сентября - 12 октября);
- IEM Chengdu (3 - 9 ноября).
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