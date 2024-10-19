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ESL проведет семь крупных турниров в 2025 году

Counter-Strike

Стало известно расписание ивентов

ESL проведет семь крупных турниров в 2025 году

ESL

Новина українською

Киберспортивный турнирный оператор ESL опубликовал расписание турниров серии ESL Pro Tour 2025.

В частности, в следующем календарном году под эгидой ESL состоится 7 крупных ивентов. Сама же компания пообещала инвестировать в 2025-м году 11 миллионов долларов.

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Примечательно, что теперь участники турниров ESL будут отбираться по глобальному рейтингу по версии Valve (прим. - разработчик и издатель CS2).

Championship турниры:

  • EM Katowice (29 января - 9 февраля)
  • IEM Cologne (23 июля - 3 августа)

Masters турниры:

  • ESL Pro League 21 (25 февраля - 16 марта);
  • IEM Spring (21 - 27 апреля);
  • IEM Dallas (19 - 25 мая);
  • ESL Pro League 22 (23 сентября - 12 октября);
  • IEM Chengdu (3 - 9 ноября).
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киберспорт
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