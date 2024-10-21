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Украинец sdy стал чемпионом Elisa Masters Espoo 2024

Counter-Strike

В составе ENCE

Украинец sdy стал чемпионом Elisa Masters Espoo 2024

HLTV

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В период с 16-го по 20-е октября проходил турнир уровня A-Tier по дисциплине CS2 - Elisa Masters Espoo 2024. Восемь коллективов в Финляндии вели борьбу за 200 тысяч долларов.

Победу на турнире одержала команда ENCE, которая в гранд-финале уверенно победила HEROIC - с общим счетом 3:1 (10:13 на Ancient, 13:7 на Nuke, 22:19 на Vertigo, 13:8 на Dust2).

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Примечательно, что в составе ENCE выступает украинский киберспортсмен и бывший игрок Monte. Речь идет о Викторе "sdy" Оруджеве.

За победу на ивенте ENCE заработали 100 тысяч долларов. Также в турнире участвовала другая украинская команда - B8. Они в свою очередь заняли итоговое 3-4 место.

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