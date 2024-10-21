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S1mple проиграл первый поединок после возобновления карьеры

Counter-Strike

За Falcons

S1mple проиграл первый поединок после возобновления карьеры

HTLV

Новина українською

В период с 21-го октября по 3-е ноября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - Thunderpick World Championship 2024. В немецком Берлине 16 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 850 тысяч долларов.

В понедельник Falcons стартовали на ивенте с поединка против 3DMAX. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась итоговым поражением со счетом 0-2:

  • 10:13 - Anubis;
  • 9:13 - Nuke.

Это первый матч украинца Александра "s1mple" Костылева после возобновления карьеры, и второй в целом на профессиональной сцене CS2.

Напомним, украинский снайпер в октябре 2023-го года объявил о паузе в своих выступлениях и ушел в инактив Natus Vincere. После этого, Костылев провел один поединок в феврале этого года - тоже за Falcons на BLAST Premier: Spring Showdown.

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киберспорт Александр Костылев
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