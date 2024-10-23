jL из NAVI: В CS2 меня бесит смерть за стенами

Игрок украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус поделился мыслями на счет проблем в дисциплине CS2.

"Я не могу назвать что-то одно. Есть много маленьких вещей, которые складываются в общую картину.

Но если бы мне пришлось выбирать - смерть за стенами, меня это бесит. Такое часто случается в онлайне", - рассказал рифлер "Рожденных Побеждать".