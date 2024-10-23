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jL из NAVI: В CS2 меня бесит смерть за стенами

Counter-Strike

Проблема в механике

jL из NAVI: В CS2 меня бесит смерть за стенами

HLTV

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Игрок украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус поделился мыслями на счет проблем в дисциплине CS2.

"Я не могу назвать что-то одно. Есть много маленьких вещей, которые складываются в общую картину.

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Но если бы мне пришлось выбирать - смерть за стенами, меня это бесит. Такое часто случается в онлайне", - рассказал рифлер "Рожденных Побеждать".

Напомним, легендарный украинский снайпер S1mple возобновил профессиональную карьеру.

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