Украинское дерби. Команда Коноплянки обыграла NAVI Junior и вышла в гранд-финал

В период с 7-го по 24-е октября проходит онлайн турнир уровня C-Tier - European Pro League Season 16: Division 2. 16 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

В финале верхней сетки встречались две украинские команды. В частности, команда организации Евгения Коноплянки kONO.ECF уверенно обыграла молодежный ростер Natus Vincere - со счетом 2:0 (13:6 на Inferno и 13:11 на Anubis).

Читайте также Украинец sdy стал чемпионом Elisa Masters Espoo 2024

Благодаря этой победе, kONO.ECF вышли в гранд-финал ивента, где сыграют против Aurora Young Blud.

Примечательно, что в среду, 23-го октября прошел финал нижней сетки - между теми же Aurora Young Blud и NAVI Junior. К сожалению, украинский коллектив уступил - 1:2.