Counter-Strike
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NAVI сохранили лидерство в мировом рейтинге
Обновленная версия топа от HLTV
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе «Рожденных Побеждать» ровно 1000 зачетных баллов.
В свою очередь другие украинские команды потеряли свои позиции. Речь идет о B8 и команде организации Александра Зинченко - Passion UA.
Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):
- 1. Natus Vincere - 1000 баллов
- 2. G2 - 592
- 3. Vitality - 589
- 4. MOUZ - 461
- 5. Spirit - 428
- 6. FaZe Clan - 358
- 7. Eternal Fire - 358
- 8. (+3) HEROIC - 258
- 9. (+1) Liquid - 230
- 10. (-1) FURIA - 236
Места команд с украинскими игроками в составе:
- Falcons - 23 (-4)
- B8 - 30 (-2)
- NIP - 33 (+3)
- Monte - 42 (-12)
- Passion UA (-9)
- NAVI Junior - 58 (+13)
- FAVBET - 60 (-7)
- Monte Gen - 76
- DRILLAS - 84 (-4)
- L&G - 116 (-7)
- kONO - 137 (+14)
- TNL - 168 (+1)
- Lazer Cats - 196 (+4)
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