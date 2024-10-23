  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NAVI сохранили лидерство в мировом рейтинге
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NAVI сохранили лидерство в мировом рейтинге

Counter-Strike

Обновленная версия топа от HLTV

NAVI сохранили лидерство в мировом рейтинге

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе «Рожденных Побеждать» ровно 1000 зачетных баллов.

В свою очередь другие украинские команды потеряли свои позиции. Речь идет о B8 и команде организации Александра Зинченко - Passion UA.

Рейтинг HLTV (в скобках указано предыдущее место команды):

  • 1. Natus Vincere - 1000 баллов
  • 2. G2 - 592
  • 3. Vitality - 589
  • 4. MOUZ - 461
  • 5. Spirit - 428
  • 6. FaZe Clan - 358
  • 7. Eternal Fire - 358
  • 8. (+3) HEROIC - 258
  • 9. (+1) Liquid - 230
  • 10. (-1) FURIA - 236
Читайте такжеS1mple проиграл первый поединок после возобновления карьеры

Места команд с украинскими игроками в составе:

  • Falcons - 23 (-4)
  • B8 - 30 (-2)
  • NIP - 33 (+3)
  • Monte - 42 (-12)
  • Passion UA (-9)
  • NAVI Junior - 58 (+13)
  • FAVBET - 60 (-7)
  • Monte Gen - 76
  • DRILLAS - 84 (-4)
  • L&G - 116 (-7)
  • kONO - 137 (+14)
  • TNL - 168 (+1)
  • Lazer Cats - 196 (+4)
По теме
yellow-arrow
Украинское дерби. Команда Коноплянки обыграла NAVI Junior и вышла в гранд-финал
yellow-arrow
jL из NAVI: В CS2 меня бесит смерть за стенами
yellow-arrow
S1mple проиграл первый поединок после возобновления карьеры
киберспорт NAVI Natus Vincere Passion UA
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HLTV
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости