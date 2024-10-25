Counter-Strike
Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Monte провели первые два матча ESL Challenger Katowice 2024
Против paiN и MIBR
Telegram MONTE GANG
В период с 25-го по 27-е октября проходит онлайн-турнир по дисциплине CS2 - ESL Challenger Katowice 2024. 16 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
Команда украинской организации Monte стартовала на ивенте с поражения от paiN. Встреча проходила в формате "Best of 1" на карте Vertigo - со счетом 9:13.
Во втором раунде команда украинца Сергея DemQQ Демченко переиграла коллектив MIBR. Этот поединок прошел уже по схеме "Best of 3" - 2:0.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Футболист, со скандалом покинувший Шахтер, забил гол в чемпионате Польши. Видео
- УПЛ. Рух – Черноморец 1:1. Замена Бабича снова сработала
- Экс-игрок Шахтера и сборной Украины получил должность в бразильском клубе
- Украинец sdy стал чемпионом Elisa Masters Espoo 2024
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн