Monte провели первые два матча ESL Challenger Katowice 2024

В период с 25-го по 27-е октября проходит онлайн-турнир по дисциплине CS2 - ESL Challenger Katowice 2024. 16 команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Команда украинской организации Monte стартовала на ивенте с поражения от paiN. Встреча проходила в формате "Best of 1" на карте Vertigo - со счетом 9:13.

Во втором раунде команда украинца Сергея DemQQ Демченко переиграла коллектив MIBR. Этот поединок прошел уже по схеме "Best of 3" - 2:0.