Falcons проиграли все матчи после перехода s1mple

В период с 25-го по 27-е октября проходит турнир уровня A-Tier по дисциплине CS2 - ESL Challenger Katowice. Восемь команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

В матче группы A за право остаться на турнире встречались Falcons и Eternal Fire. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой Eternal Fire - со счетом 2:0.

Таким образом, Falcons проиграли все карты с Александром "s1mple" Костылевым в своем составе. Напомним, украинский снайпер выступает за Falcons на правах аренды. А права на него принадлежат украинской киберспортивной организации Natus Vincere.

Запись поединка между Falcons и Eternal Fire