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Украинские команды B8 и Monte разыграют путевки в гранд-финал ESL Challenger Katowice

Counter-Strike

Однако, в разных парах

Украинские команды B8 и Monte разыграют путевки в гранд-финал ESL Challenger Katowice

HLTV

Новина українською

В период с 25-го по 27-е октября проходит турнир уровня A-Tier по дисциплине CS2 - ESL Challenger Katowice. Восемь команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Команды украинских киберспортивных организаций B8 и Monte сумели пробиться в стадию полуфиналов ивента. В частности, в рамках 1/4 B8 одолели Eternal Fire (2:0), которые перед этим выбили из турнира самого Александра "s1mple" Костылева и его Falcons.

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В свою очередь Monte пробились в 1/2, благодаря триумфу во встрече с Legacy (2:1).

Таким образом, в полуфинале B8 сыграют против коллектива paiN Gaming, а Monte - встретятся с SAW.

Запись поединка между B8 и Eternal Fire

Запись поединка между Monte и Legacy

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