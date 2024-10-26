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Украинские команды B8 и Monte разыграют путевки в гранд-финал ESL Challenger Katowice
Однако, в разных парах
HLTV
В период с 25-го по 27-е октября проходит турнир уровня A-Tier по дисциплине CS2 - ESL Challenger Katowice. Восемь команд ведут борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
Команды украинских киберспортивных организаций B8 и Monte сумели пробиться в стадию полуфиналов ивента. В частности, в рамках 1/4 B8 одолели Eternal Fire (2:0), которые перед этим выбили из турнира самого Александра "s1mple" Костылева и его Falcons.
В свою очередь Monte пробились в 1/2, благодаря триумфу во встрече с Legacy (2:1).
Таким образом, в полуфинале B8 сыграют против коллектива paiN Gaming, а Monte - встретятся с SAW.
Запись поединка между B8 и Eternal Fire
Запись поединка между Monte и Legacy
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