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S1mple: NAVI стали ментально сильнее как игроки

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Александр - о своей бывшей команде

S1mple: NAVI стали ментально сильнее как игроки

HLTV

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Украинский снайпер Falcons Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет результатов NAVI.

"NAVI стали ментально сильнее как игроки, особенно после победы в Копенгагене. Все говорят, что у них нет суперзвезд, но я думаю, что они есть. Просто это всегда разные люди в разные моменты. Я уверен, что все они очень много работают, чтобы достичь того, чего они уже достигли. Шесть финалов подряд это невероятный результат.

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Я с нетерпением жду матча против них. Каждый их финал был настолько близким, что это могли быть шесть побед подряд, а могли быть и шесть поражений. Интересно, как они покажут себя в Шанхае. Возможно, мы встретимся с ними, если наконец выиграем хотя бы одну карту.

Мы будем играть в одной группе на RMR, так что есть вероятность, что если мы выиграем два bo1 и они выиграют два BO1, то мы встретимся в BO3. Было бы приятно сыграть против бывших товарищей по команде", - рассказал Костылев.

Напомним, права на 27-летнего украинца принадлежат украинской киберспортивной организации Natus Vincere, а за Falcons он выступает на правах аренды.

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киберспорт NAVI Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
HLTV
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