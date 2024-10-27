Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NAVI Junior в третий раз стали чемпионами серии United21
По ходу турнира переиграли команду Коноплянки
telegram @natus_vincere_official
Молодежный состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere завоевал свой очередной трофей. На этот раз академисты "Рожденных Побеждать" стали триумфаторами турнира серии United21. Это произошло уже в третий раз подряд.
В частности, в гранд-финале ивента NAVI Junior обыграли коллектив DRILLAS - со счетом 2:1. За победу на турнире юниоры NAVI заработали в качестве призовых 6 тысяч долларов.
Примечательно, что весь турнир украинская команда прошла без единого поражения, а по ходу группового этапа обыграла команду организации kONO.ECF, владельцем которой является бывший футболист сборной Украины и "Днепра" Евгений Коноплянка.
Популярное сейчас
- Украинское классическое раскручивает интригу. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Динамо - Шахтер 1:1. Подарок от Крыськива
- Анчелотти и Флик высказались об эпизоде со скамейкой Барсы после 4 гола
- Украинские команды B8 и Monte разыграют путевки в гранд-финал ESL Challenger Katowice
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium