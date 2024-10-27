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NAVI Junior в третий раз стали чемпионами серии United21

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По ходу турнира переиграли команду Коноплянки

NAVI Junior в третий раз стали чемпионами серии United21

telegram @natus_vincere_official

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Молодежный состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere завоевал свой очередной трофей. На этот раз академисты "Рожденных Побеждать" стали триумфаторами турнира серии United21. Это произошло уже в третий раз подряд.

В частности, в гранд-финале ивента NAVI Junior обыграли коллектив DRILLAS - со счетом 2:1. За победу на турнире юниоры NAVI заработали в качестве призовых 6 тысяч долларов.

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Примечательно, что весь турнир украинская команда прошла без единого поражения, а по ходу группового этапа обыграла команду организации kONO.ECF, владельцем которой является бывший футболист сборной Украины и "Днепра" Евгений Коноплянка.

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Источник:
navi.gg
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