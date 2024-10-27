NAVI Junior в третий раз стали чемпионами серии United21

Молодежный состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere завоевал свой очередной трофей. На этот раз академисты "Рожденных Побеждать" стали триумфаторами турнира серии United21. Это произошло уже в третий раз подряд.

В частности, в гранд-финале ивента NAVI Junior обыграли коллектив DRILLAS - со счетом 2:1. За победу на турнире юниоры NAVI заработали в качестве призовых 6 тысяч долларов.

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Примечательно, что весь турнир украинская команда прошла без единого поражения, а по ходу группового этапа обыграла команду организации kONO.ECF, владельцем которой является бывший футболист сборной Украины и "Днепра" Евгений Коноплянка.