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Стал известен первый соперник NAVI на BLAST Premier World Final 2024

Counter-Strike

Победитель гарантирует место в плей-офф

Стал известен первый соперник NAVI на BLAST Premier World Final 2024

HLTV

Новина українською

В период с 30-го сентября по 3-е ноября пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команда будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В предпоследний день октября команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere проведет свой первый поединок на ивенте.

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В частности, "Рожденные Побеждать" встретятся с Astralis. Начало встречи запланировано на 8:00 по киевскому времени.

Примечательно, что победитель этой пары гарантирует себе место в стадии плей-офф.

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