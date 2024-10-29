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Стал известен первый соперник NAVI на BLAST Premier World Final 2024
Победитель гарантирует место в плей-офф
HLTV
В период с 30-го сентября по 3-е ноября пройдет топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команда будут бороться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В предпоследний день октября команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere проведет свой первый поединок на ивенте.
В частности, "Рожденные Побеждать" встретятся с Astralis. Начало встречи запланировано на 8:00 по киевскому времени.
Примечательно, что победитель этой пары гарантирует себе место в стадии плей-офф.
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