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Рейтинг HLTV. Юниоры NAVI и B8 заняли рекордные позиции

Counter-Strike

Взрослая команда NAVI - все еще лидер

Рейтинг HLTV. Юниоры NAVI и B8 заняли рекордные позиции

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" ровно 1000 зачетных баллов.

Примечательно, что украинские команды NAVI Junior и B8 осуществили свой рекордный прогресс в рейтинге. Таким образом, юниоры Natus Vincere вошли в топ-50, а B8 - в топ-25.

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В свою очередь команда организации Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 40-й позиции.

Рейтинг HLTV:

  • 1. Natus Vincere - 1000 баллов
  • 2. G2 - 592
  • 3. Vitality - 587
  • 4. MOUZ - 454
  • 5. Spirit - 382
  • 6. FaZe Clan - 356
  • 7. Eternal Fire - 309
  • 8. HEROIC - 264
  • 9. Liquid - 241
  • 10. FURIA - 232

Места команд с украинскими игроками в составе:

  • Falcons - 24
  • B8 - 25
  • ENCE - 27
  • Monte - 31
  • NIP - 36
  • Passion UA - 40
  • NAVI Junior - 50
  • FAVBET - 56
  • Party Astronauts - 74
  • Monte Gen - 79
  • L&G - 94
  • DRILLAS - 99
  • kONO - 122
  • TNL - 155
  • Lazer Cats - 180
  • DASH - 195
  • SkyFury - 252
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