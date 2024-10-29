Рейтинг HLTV. Юниоры NAVI и B8 заняли рекордные позиции

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" ровно 1000 зачетных баллов.

Примечательно, что украинские команды NAVI Junior и B8 осуществили свой рекордный прогресс в рейтинге. Таким образом, юниоры Natus Vincere вошли в топ-50, а B8 - в топ-25.

Читайте также NAVI Junior в третий раз стали чемпионами серии United21

В свою очередь команда организации Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 40-й позиции.

Рейтинг HLTV:

1. Natus Vincere - 1000 баллов

2. G2 - 592

3. Vitality - 587

4. MOUZ - 454

5. Spirit - 382

6. FaZe Clan - 356

7. Eternal Fire - 309

8. HEROIC - 264

9. Liquid - 241

10. FURIA - 232

Места команд с украинскими игроками в составе: