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Рейтинг HLTV. Юниоры NAVI и B8 заняли рекордные позиции
Взрослая команда NAVI - все еще лидер
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, украинская команда Natus Vincere сохранила лидерство в списке. Сейчас в активе "Рожденных Побеждать" ровно 1000 зачетных баллов.
Примечательно, что украинские команды NAVI Junior и B8 осуществили свой рекордный прогресс в рейтинге. Таким образом, юниоры Natus Vincere вошли в топ-50, а B8 - в топ-25.
В свою очередь команда организации Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 40-й позиции.
Рейтинг HLTV:
- 1. Natus Vincere - 1000 баллов
- 2. G2 - 592
- 3. Vitality - 587
- 4. MOUZ - 454
- 5. Spirit - 382
- 6. FaZe Clan - 356
- 7. Eternal Fire - 309
- 8. HEROIC - 264
- 9. Liquid - 241
- 10. FURIA - 232
Места команд с украинскими игроками в составе:
- Falcons - 24
- B8 - 25
- ENCE - 27
- Monte - 31
- NIP - 36
- Passion UA - 40
- NAVI Junior - 50
- FAVBET - 56
- Party Astronauts - 74
- Monte Gen - 79
- L&G - 94
- DRILLAS - 99
- kONO - 122
- TNL - 155
- Lazer Cats - 180
- DASH - 195
- SkyFury - 252
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