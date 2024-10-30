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NAVI во второй раз в этом году проиграли на старте турнира
"Рожденные Побеждать" неудачно стартовали на BLAST Premier World Final 2024
telegram @natus_vincere_official
В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд ведут за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
В среду украинская команда Natus Vincere стартовала на ивенте. В первом своем матче "Рожденные Побеждать" встречались с коллективом Astralis и довольно неожиданно уступили - со счетом 0-2:
- 6:13 Nuke
- 6:13 Mirage
Таким образом, NAVI второй раз в этом году начали турнир с поражения. Из-за этого поражения, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена упал в нижнюю сетку.
Запись поединка между NAVI и Astralis
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