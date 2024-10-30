NAVI во второй раз в этом году проиграли на старте турнира

В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд ведут за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

В среду украинская команда Natus Vincere стартовала на ивенте. В первом своем матче "Рожденные Побеждать" встречались с коллективом Astralis и довольно неожиданно уступили - со счетом 0-2:

6:13 Nuke

6:13 Mirage

Таким образом, NAVI второй раз в этом году начали турнир с поражения. Из-за этого поражения, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена упал в нижнюю сетку.

Запись поединка между NAVI и Astralis