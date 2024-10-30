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NAVI впервые за полтора года проиграли команде не из ТОП-15 мирового рейтинга
Сложный старт на BLAST Premier World Final 2024
HLTV
В среду, 30-го сентября в Сингапуре стартовал топовый турнир по CS2 - BLAST Premier World Final 2024.
Команда украинской киберспортивной организации NAVI стартовала на ивенте с поражения от Astralis. Сейчас, согласно последней версии глобального рейтинга HLTV, "Рожденные Побеждать" являются лидерами мирового списка, а датчане - 17-е.
Таким образом, Natus Vincere впервые с мая 2023-го года проиграли коллективу не из топ-15 мирового рейтинга.
Последний раз подобное с NAVI случилось в поединке в рамках BLAST.tv Paris Major против другой украинской команды - Monte.
Примечательно, что из того ростера в текущем составе NAVI остался только Валерий "b1t" Ваховский.
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