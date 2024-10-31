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jL с NAVI: В этом году мы выиграли 4 турнира, которые начинали с 1/4

Counter-Strike

Лекавичус - о поражении от Astralis на старте BLAST Premier World Final

jL с NAVI: В этом году мы выиграли 4 турнира, которые начинали с 1/4

HLTV

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Литовский игрок NAVI Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал поражение украинской команды в стартовом матче на BLAST Premier World Final.

"В этом году мы выиграли четыре турнира, которые начинали в плей-офф со стадии четвертьфинала. А когда стартовали с полуфинала - 0. Видите, к чему я веду?", - написал рифлер NAVI в социальной сети X.

Напомним, "Рожденные Побеждать" в первом поединке на ивенте уступили для датчан из Astralis.

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Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена упали в нижнюю сетку и точно не начнут свой путь в плей-офф со стадии полуфинала. В следующем своем матче на турнира NAVI сыграют против того, кто проиграет в паре FaZe Clan - MOUZ.

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Источник:
NAVI jL
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