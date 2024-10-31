Без побед. NAVI вылетели из BLAST Premier World Final

В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд ведут за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украинская команда NAVI провела свой второй поединок на турнире. И снова, проиграла. На этот раз, в рамках матча в нижней сетке "Рожденные Побеждать" встречались с коллективом FaZe Clan и уступили со счетом 1:2.

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А в своем дебютном матче на ивенте украинская команда проиграла для Astralis (0:2). Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена покинул BLAST Premier World Final 2024, без единой победы в активе.

Примечательно, что в этом сезоне (прим. - который является первым в истории CS2) NAVI стали триумфаторами сразу 4-х турниров .

Запись поединка между NAVI и FaZe Clan