  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Без побед. NAVI вылетели из BLAST Premier World Final
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без побед. NAVI вылетели из BLAST Premier World Final

Counter-Strike

Даже в "Рожденных побеждать" случается подобное

Без побед. NAVI вылетели из BLAST Premier World Final

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 30-го сентября по 3-е ноября проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Premier World Final 2024. В Сингапуре 8 команд ведут за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украинская команда NAVI провела свой второй поединок на турнире. И снова, проиграла. На этот раз, в рамках матча в нижней сетке "Рожденные Побеждать" встречались с коллективом FaZe Clan и уступили со счетом 1:2.

Читайте такжеNAVI впервые за полтора года проиграли команде не из ТОП-15 мирового рейтинга

А в своем дебютном матче на ивенте украинская команда проиграла для Astralis (0:2). Таким образом, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена покинул BLAST Premier World Final 2024, без единой победы в активе.

Примечательно, что в этом сезоне (прим. - который является первым в истории CS2) NAVI стали триумфаторами сразу 4-х турниров .

Запись поединка между NAVI и FaZe Clan

По теме
yellow-arrow
Коуч NAVI - о вылете из BLAST Premier World Final 2024: Довольно важный урок перед RMR
yellow-arrow
jL с NAVI: В этом году мы выиграли 4 турнира, которые начинали с 1/4
yellow-arrow
NAVI впервые за полтора года проиграли команде не из ТОП-15 мирового рейтинга
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости