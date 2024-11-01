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Коуч NAVI - о вылете из BLAST Premier World Final 2024: Довольно важный урок перед RMR

Counter-Strike
Обновлено

B1ad3 - о поражении от FaZe Clan

Коуч NAVI - о вылете из BLAST Premier World Final 2024: Довольно важный урок перед RMR

HLTV

Новина українською

Тренер украинской команды NAVI Андрей "B1ad3" Городенский прокомментировал вылет своей команды из BLAST Premier World Final 2024.

"Довольно важный урок перед RMR... К сожалению, мы вылетели слишком быстро, это мой провал. Обе команды играли намного лучше нас, поэтому вполне заслуженно.

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Но мы вернемся сильнее! Как всегда, спасибо за поддержку", - написал коуч "Рожденных Побеждать" в социальной сети X.

Напомним, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена стартовал на ивенте с поражения от Astralis, а вылетел из турнира - из-за поражения от FaZe Clan.

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Источник:
B1ad3
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