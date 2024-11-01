NAVI впервые за 5 лет заняли последнее место на турнире

В последний день октября команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в рамках нижней сетки BLAST Premier World Final 2024 проиграла FaZe Clan и покинула турнир.

Таким образом, "Рожденные Побеждать" заняли последнее место на ивенте. Это произошло впервые с 2019-го года. Примечательно, что тогда в составе NAVI еще выступали такие игроки как: s1mple, flamie, Boombl4, electroNic и GuardiaN. Тот ростер занял 13-16 место на StarSeries i-League Season 8.

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Напомним, что в этом сезоне (прим. - который является первым в истории CS2) NAVI стали триумфаторами сразу 4-х турниров .