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NAVI впервые за 5 лет заняли последнее место на турнире
"Рожденные Побеждать" провалились на BLAST Premier World Final 2024
HLTV
В последний день октября команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в рамках нижней сетки BLAST Premier World Final 2024 проиграла FaZe Clan и покинула турнир.
Таким образом, "Рожденные Побеждать" заняли последнее место на ивенте. Это произошло впервые с 2019-го года. Примечательно, что тогда в составе NAVI еще выступали такие игроки как: s1mple, flamie, Boombl4, electroNic и GuardiaN. Тот ростер занял 13-16 место на StarSeries i-League Season 8.
Напомним, что в этом сезоне (прим. - который является первым в истории CS2) NAVI стали триумфаторами сразу 4-х турниров .
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